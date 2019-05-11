Симферополь, 12 мая, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Корабельные механизмы и детали интерьера затонувшего в 1895 году у берегов Крыма парохода «Генерал Коцебу» сняли на видео участники подводной экспедиции «Нептун». Запись опубликована на канале радиостанции «Говорит Москва» в YouTube.

Иван Айвазовский. Море, Коктебель. 1853

Водолазы обследовали колесный пароход длиной 64 метра, проникли в каюты и большой зал, на стенах которого сохранились картины. В кадре также видно колесо парохода, пол в одном из помещений, сохранившийся фарфоровый умывальник.

«Чтобы понять, целы картины или нет, нужно убрать весь ил. Потому что пока мы видим только оголовки рамок», — рассказал радиостанции руководитель экспедиции Роман Дунаев.

Он отметил также, что ил является хорошим консервантом, и под его слоем могут оказаться целыми некоторые полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года на пароходе, лежащем на глубине 40 м неподалеку от мыса Тарханкут в Крыму, были обнаружены фрагменты картин. Предполагается, что картины мог написать известный художник-маринист Иван Айвазовский. Пароход «Генерал Коцебу» затонул после столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия» в апреле 1985 года.

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