Таллин, 12 мая, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обещал приложить усилия для того, чтобы за пределами Эстонии, в частности в аэропортах и на авиабилетах, «правильно» писали название столицы страны. Об этом сообщает издание err.ee.

(сс) GillyBerlin Таллинский аэропорт

Вопрос о написании названия Таллина за границей вновь поднял бывшего депутата парламента и эксперт по внешней политике Тоомас Алаталу. «Я вчера прилетел из Джерба, и моим пунктом назначения был ТАЛЛИН. Когда я пару месяцев назад вылетал из Фуэртевентуры, пунктом назначения также был ТАЛЛИН. Написал об этом в Министерство иностранных дел — никакой реакции. Поэтому до голосования на Генеральной ассамблеи ООН через путешественников по всему миру надо добиться, чтобы во всем мире знали, что столицей Эстонии является ТАЛЛИНН», — написал он в соцсетях.

«Если это утверждение верное, тогда это, конечно, нужно прекратить! Пожалуйста, выясните это с коллегами. Я не забыл, что по поводу этого второго «н» ещё во времена Вайно (Карл Вайно — первый секретарь ЦК Компартии Эстонии в 1978—1988 годах — ред.) были ожесточенные споры», — ответил глава МИД.

Интересно, что до 1991 года в самой Эстонии никого не волновало то, что их столица по-русски пишется «Таллин». Только после образования «независимых государств» начались нелепейшие с точки зрения мировой практики попытки навязать русскоговорящим новые варианты наименований постсоветстких республик и их столиц.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 17 августа 1995 года N1495 «О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц», столица Эстонии на русском языке именуется «Таллин». Там же разъяснено относительно наименований «Белоруссия», «Киргизия» и «Молдавия».