Латакия, Сирия, 12 мая, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Российские ВКС 10 мая начали очередной раунд авиаударов по оплоту боевиков городу Кабани в северо-восточной Латакии. Город находится под контролем джихадистов из Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

Издание ссылается на свой военный источник из 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии. По словам источника, ВКС РФ нанесли шквал авиаударов по Кабани и его окрестностям, вызвав несколько мощных взрывов, которые можно было услышать по всей северо-восточной сельской местности провинции Латакия.

Вслед за российскими авиаударами по Кабани последовали массированные ракетные удары 4-й танковой дивизии САА из пусковых установок «Голан-1000». После взятия высоты с отметкой 1154 в горах Джебель-Аз-Зукайкат сирийские военные уже в состоянии продолжить наступательные действия. ИА REGNUM ранее сообщало о захвате вершины с отметкой 1154.

Авиа и ракетные удары являются подготовкой штурма Кабани. Ранее силы сирийской Республиканской гвардии пытались захватить Кабани, однако им не удалось прорвать линию фронта «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной части города.

Наступление сирийской армии идет и в провинции Хама и развивается успешно. 9 мая был захвачен стратегический город Калаат Аль-Мадик. Это был последний крупный оплот джихадистов в этой провинции. Кроме этого города, сирийские военные взяли еще четыре города поменьше и вынудили исламистов отступить на север к равнине Эль-Гааб.

В провинции Хама джихадисты постоянно предпринимают контратаки, чтобы вернуть потерянные территории. В одной из таких контратак они потеряли около 15 человек. Данная группа попала в засаду, устроенную сирийскими военными. В составе группы были в основном иностранные боевики из специального подразделения «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).