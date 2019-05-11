Варшава, 12 мая, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда, выступая во время празднования Дня конституции 3 мая, поддержал идею о закреплении в основном законе страны членства в Евросоюзе и НАТО.

(сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO Польские солдаты поднимают флаг НАТО

«У нас есть Конституция, мы должны обсуждать ее изменения, потому что стоит обсуждать, должны ли мы вводить записи о ЕС в нашу Конституцию, или мы должны в Конституции гарантировать присутствие в этом великом союзе. Лично я убежден, что да. Должны ли мы гарантировать присутствие в НАТО — лично я считаю, что так», — сказал президент.

Опрос, проведённый недавно социологической службой SW Research для газеты Rzecpospolita, показал, что значительная часть поляков поддерживает предложение закрепить членство страны в ЕС и НАТО в конституции.

За закрепление в конституции членства Польши в НАТО высказались 45% опрошенных, против были 27%. Относительно членства в Евросоюзе за закрепление в основном законе выступили 39% респондентов, 33% были против. Остальные затруднились с ответом.