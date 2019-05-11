Нью-Дели, 12 мая, 2019, 01:12 — ИА Регнум. Индийское издание The Print сообщает об озабоченности Индии в связи с возможными продажами российского оружия Пакистану. По данным индийской разведки, Пакистан активно пытается наладить отношения с Россией. Одной из важнейших сфер на этом направлении в Исламабаде считают военно-техническое сотрудничество. Появилась информация о запросе Пакистана на закупку российских средств ПВО, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», и танков Т-90.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк Т-90

Следует заметить, что танк Т-90 является основным боевым танком индийской армии. Недавно минобороны Индии одобрило поставку 464 танков Т-90МС из России. Танки будут поставляться в виде машинокомплектов и собираться на индийском государственном предприятии Heavy Vehicles Factory в Авади. Эти танки по поступлению в войска будут размещены на западном направлении, на границе с Пакистаном. Примерно в это же время появилась информация о том, что Пакистан также намерен закупить 360 танков Т-90МС.

Издание The Print со ссылкой на заверения высокопоставленного представителя минобороны РФ пишет, что Россия не будет продавать Пакистану танки, ракетные комплексы или самолеты, а поставка Исламабаду четырех ударных вертолетов Ми-35М была сделана в рамках решения антитеррористических задач.

По мнению ряда российских экспертов, Россия рассматривает Пакистан как потенциального покупателя российского оружия. Эксперты считают, что поставка средств ПВО не исключена, т.к. это оборонительная система. Возможность поставки других систем зависит и от поведения самой Индии, которая в настоящее время налаживает активное сотрудничество в военно-технической сфере с США. Вашингтон хотел бы использовать Дели для сдерживания Пекина.