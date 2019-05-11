Сана, 12 мая, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Мятежное движение хуситов разыгрывает представление, якобы отводя силы из портов в провинции Ходейда в Йемене. Так считают в правительстве Йемена, передает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Передислокация сил движения «Ансар Аллах» (хуситов) в портах Ходейда, Салиф и Рас-Иса — не более, чем постановка. В действительности хуситы передают гавани сами себе. В портах присутствуют их бойцы, одетые в форму береговой охраны, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Швеции стороны вооруженного конфликта в Йемене договорились о прекращении боёв и отводе сил из городов Ходейда, Салиф и Рас-Иса, однако фактически соглашение не было реализовано. В апреле 2019 года вновь заявлялось о достижении договоренности по выводу войск, а спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс поделился ожиданями «первого добровольного вывода сил в долгом конфликте».

Читайте также: Стороны конфликта в Йемене договорились о выводе войск из Ходейды — ООН