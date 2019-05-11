Сеул, 12 мая, 2019, 00:50 — ИА Регнум. В Сеуле прошла встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва. В ходе переговоров, в частности, обсуждался запуск Северной Кореей 4 мая нескольких ракет малой дальности, которые совершили полеты по траектории продолжительностью от 70 до 240 км, сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную южнокорейским внешнеполитическим ведомством

Антон Привальский ИА Красная Весна Переговоры

Обменявшись мнениями, стороны пришли к согласию в том, что продолжение переговоров по денуклеаризации между США и КНДР все еще возможно, но осложнено рядом обстоятельств, ответственность за которые они возложили на Пхеньян.

Бигэн в ходе своего пребывания в Сеуле также провел встречу со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Ли До Хуном, с которым также обсуждались последствия запуска ракет КНДР.