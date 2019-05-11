Далянь, Китай, 12 мая, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Два новейших ракетных эсминца проекта 052D спущены на воду в китайской провинции Ляонин. За церемонией наблюдал председатель КНР Си Цзиньпин и высшие военные руководители, сообщает Huánqiú Shíbào.

(сс) 海防先锋 Ракетный эсминец типа 052D

Боевые корабли были построены на судостроительной верфи в городе Далянь, расположенном на северо-востоке провинции. Эсминцы проекта 052D полностью разработаны и изготовлены китайскими специалистами, их длина — 157 м при водоизмещении в 7,5 тыс. тонн.

Отмечается, что новейшие эсминцы способны выполнять боевые задачи и в составе флотилии, и самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Китае спустили на воду два новейших эсминца проекта 055. В апреле 2019 года эсминец такого типа участвовал в военно-морском параде близ китайского порта Циндао. Уточнялось, что вскоре он будет принят на вооружение китайской армии.

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