В подмосковных Химках столкнулись автобус и мусоровоз
Химки, Московская область, 11 мая, 2019, 23:51 — ИА Регнум. В Подмосковье столкнулись два транспортных средства — автобус и мусоровоз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.
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Мусоровоз
Авария произошла в субботу, 11 мая, на ул. Гоголя в Химках. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.
«ДТП с участием автобуса и мусоровоза, — сказал источник. — В результате происшествия травмы получили два человека».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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