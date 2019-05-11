Санкт-Петербург, 11 мая, 2019, 23:13 — ИА Регнум. В IX Международном военно-морском салоне (MBMC-2019) в Санкт-Петербурге будут представлены более 30 российский кораблей различных классов, принадлежащие ВМФ России, Пограничной службе ФСБ и предприятиям, участвующим в салоне.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Военно-морской салон в 2017 году

Как сообщил журналистам 11 мая представитель ВМФ России, капитан 1-го ранга Игорь Дыгало, у Морского вокзала в Петербурге будут находиться фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Петр Моргунов», малые ракетные корабли и катера различного назначения.

Салон пройдет 10−14 июля 2019 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга. На нем будут представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний. По предварительным данным, в салоне будут участвовать около 50 иностранных делегаций, запланировано проведение более 20 мероприятий.

Организатор МВМС-2019 — Министерство промышленности и торговли при участии Министерства обороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО «Рособоронэкспорт». Устроитель — ООО «Морской Салон».