Вашингтон, 11 мая, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Запуски баллистических ракет малой дальности, проведенные КНДР 9 мая, не подорвали доверие между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По его словам, официальный Вашингтон не расценивает пуски ракет как «злоупотребление доверием», так как они были малой дальности.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 мая с территории КНДР были выпущены «неопознанные снаряды» в восточном направлении. Запуск ракет малой дальности был осуществлен из провинции Пхенан-Пукто, к северу от Пхеньяна.

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