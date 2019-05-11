Киев, 11 мая, 2019, 22:35 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ, опубликованный на сайте президента Украины, подписал глава государства Пётр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Освободить Филатова А. с должности замглавы администрации президента», — отмечается в тексте указа.

Причины увольнения чиновника не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая президент Украины Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке по совместительству.

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