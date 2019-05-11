Исламабад, 11 мая, 2019, 22:21 — ИА Регнум. На юге Пакистана неизвестные совершили нападение на один из отелей. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошел в субботу, 11 мая, в портовом городе Гвадар. По последним данным, в результате перестрелки погиб один человек (охранник отеля).

«Силы безопасности оцепили территорию», — отметили источники газеты, добавив, что все клиенты заведения были благополучно эвакуированы.

В настоящее время операция по нейтрализации боевиков продолжается.