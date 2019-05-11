Берлин, 11 мая, 2019, 22:23 — ИА Регнум. Популярная немецкая группа Rammstein опубликовала 10 мая видеоклип на песню «Stripped» на своей странице в YouTube.

YouTube: Rammstein Official Rammstein — Stripped (Official Video)

Ролик менее чем за 24 часа собрал свыше 900 тыс. просмотров. Клип на песню был записан 21 год назад, но из-за скандала, вызванного его содержанием, он не был доступен на официальном канале группы.

В видеоролике демонстрируются кадры из фильма «Олимпия» режиссера документальных фильмов Лени Рифеншталь.

Напомним, ранее лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн не раз заявлял о том, что на официальном канале группы не появится клип на вышеуказанную песню, так как музыканты устали от обвинений в том, что они исповедуют «правые взгляды».