ДТП в Ярославской области: погибли четыре человека
Ярославль, 11 мая, 2019, 21:49 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области столкнулись два легковых транспортных средства — ВАЗ и Toyota. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
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Авария
Авария произошла в субботу, 11 мая, на федеральной трассе М-8 «Холмогоры». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
«Столкнулись легковые машины ВАЗ и Toyota, — сказала собеседница агентства. — В результате ДТП погибли четыре человека».
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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