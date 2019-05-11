Иерусалим, 11 мая, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Представляющий Россию на музыкальном шоу «Евровидение» Сергей Лазарев провел вторую репетицию перед финальной частью конкурса. Об этом 11 мая сообщается на официальном сайте мероприятия.

(сс) AleWi Сергей Лазарев

Песня Лазарева «Scream», написанная Филиппом Киркоровым, будет сопровождаться необычным номером, в котором будут использоваться несколько зеркал. По прогнозам букмекеров российский исполнитель является одним из фаворитом шоу.

Как передавало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 стран. Лазарев выступает под номером 13.