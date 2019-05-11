Москва, 11 мая, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Прощание с журналистом Сергеем Доренко, который скончался после ДТП 9 мая в Москве, состоится на Троекуровском кладбище 12 мая 2019 г. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк Агентству городских новостей «Москва».

Council.gov.ru Сергей Доренко

"Завтра (12 мая) на Троекуровском кладбище будет прощание, — отметил А.Немерюк. — Потом его (тело Сергея Доренко) увезут в крематорий».

По его словам, решение о похоронах журналиста семья пока не приняла.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая в Москве на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле‑ и радиоведущий Сергей Доренко. Причиной смерти сотрудника СМИ, попавшего в ДТП, стал разрыв аорты.

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