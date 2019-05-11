Париж, 11 мая, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Более 18 тыс. человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции 11 мая. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные полиции.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты

По данным правоохранительных органов, в манифестациях в Париже участвовали примерно 1,2 тыс. человек, а по всей стране — около 18,6 тыс. протестующих.

В минувшую субботу, 4 мая, в стране число участников акций протеста составило более 18 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные протестные акции во Франции начались в ноябре 2018 года. Жители страны, выражающие недовольство социально-экономической ситуацией в стране, выходят на улицы городов каждую неделю.

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