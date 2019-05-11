Грозный, 11 мая, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на своем поле переиграл самарские «Крылья Советов» в матче двадцать восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 2:1.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

Героем встречи в составе хозяев поля стал Аблайе Мбенге, оформивший дубль. У гостей мяч забил Тарас Бурлак.

После двадцати восьми матчей в чемпионате России грозненский «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Самарские «Крылья Советов», набравшие 28 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

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