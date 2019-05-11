Москва, 11 мая, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 11 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Anton Nikiforov Внуково

Так, по состоянию на 20:22 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны восемь рейсов, ещё восемь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса; во «Внуково» задержаны два рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.