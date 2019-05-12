Вильнюс, 12 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Тема России на выборах президента Литвы, основной день голосования которых проходит сегодня, 12 мая, была одной из ключевых, а все девять кандидатов в президенты неоднократно высказывались о своей внешней политике в отношении России в случае своей победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Действующий премьер Саулюс Сквернялис, участвуя в дебатах на радиостанции национального вещателя LRT, заявил, что в случае успеха на выборах не спешил бы с поездкой в Москву на встречу с Владимиром Путиным. По его словам, для этого в настоящий момент «нет оснований», а поехал бы он, только если этого потребует вопрос безопасности Литвы.

Кандидат от консерваторов Игнрида Шимоните заявила, что на встречу с Путиным не поехала бы совершенно точно. Она подчеркнула, что Литве необходимо думать о «России будущего», фактически повторив тезисы уходящего президента Дали Грибаускайте, что с Россией можно общаться только после смены власти и всего нынешнего курса Кремля.

Иная позиция у кандидата от социал-демократов Витяниса Андрюкайтиса, который заявил, что Литве необходимо освободиться от собственной жесткой позиции по отношению к РФ. По его словам, категоричная позиция в отношении как РФ, так и Белоруссии только ухудшает экономическое положение в стране и жизнь населения.

Участвующие в других дебатах остальные кандидаты, кроме лидера литовских поляков Вальдемара Томашевского, также высказывались о продолжении жесткой политики в отношении России.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.