Балашиха, Московская область, 11 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Подмосковная Балашиха присоединилась к областной акции «Лес Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будущее дерево

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

На пяти гектарах Кучинского лесничества 11 мая было высажено более 20 тысяч 2−3-летних саженцев сосен. Новые деревья появились и на городских площадках в парках, аллеях и скверах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструктаж перед посадкой деревьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Будущие деревья

В акции приняли участие представители администрации, общественные организации, юношеские коллективы и жители города.

«Это не просто экологическая акция. Она наполнена особым смыслом. Эти саженцы — наша память о советских солдатах, сражавшихся на фронтах войны, дань уважения погибшим на полях сражений», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Духовой оркестр дивизии имени Дзержинского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память «Ночные волки»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Брынцалов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

После посадки деревьев полевая кухня накормила участников акции гречневой кашей и сладким чаем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полевая кухня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полевая кухня

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каша и чай

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники акции «Лес Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт участников акции «Лес Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобус ждет участников акции «Лес Победы»

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года.