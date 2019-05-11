Балашиха, Московская область, 11 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Подмосковная Балашиха присоединилась к областной акции «Лес Победы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Будущее дерево
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции «Лес Победы»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции «Лес Победы»

На пяти гектарах Кучинского лесничества 11 мая было высажено более 20 тысяч 2−3-летних саженцев сосен. Новые деревья появились и на городских площадках в парках, аллеях и скверах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Инструктаж перед посадкой деревьев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Будущие деревья

В акции приняли участие представители администрации, общественные организации, юношеские коллективы и жители города.

«Это не просто экологическая акция. Она наполнена особым смыслом. Эти саженцы — наша память о советских солдатах, сражавшихся на фронтах войны, дань уважения погибшим на полях сражений», — заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Духовой оркестр дивизии имени Дзержинского
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память «Ночные волки»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции «Лес Победы»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игорь Брынцалов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции «Лес Победы»

После посадки деревьев полевая кухня накормила участников акции гречневой кашей и сладким чаем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Полевая кухня
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Полевая кухня
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Каша и чай
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Участники акции «Лес Победы»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Транспорт участников акции «Лес Победы»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автобус ждет участников акции «Лес Победы»

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 года.