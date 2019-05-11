Уфа, 11 мая, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Уголовное дело о нападении на полицейских возбуждено в Башкирии в отношении трёх местных жителей. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба МВД РФ по региону.

Мвд.рф Полиция

Согласно поступившей информации, в больницу города Мелеуза поступила с телесными повреждениями женщина 27-ми лет, которая сообщила, что травмы ей нанёс знакомый, местный житель. Администрация больницы заявила о произошедшем в отдел МВД РФ по Мелеузовскому району.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств инцидента. Подозреваемого в нанесении телесных повреждений женщине полицейские обнаружили в подъезде дома в компании двоих друзей. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

При общении со стражами порядка молодые люди вели себя агрессивно и оказали сопротивление полицейским. Пытаясь пресечь незаконные действия граждан сотрудники полиции получили телесные повреждения.

Пьяные граждане были доставлены в отделение полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции.

Также сообщается, что в связи с нападением на полицейских в следственном управлении следственного комитета по региону было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос и о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного, подозреваемого в нанесении телесных повреждений жительнице Мелеуза.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве полицейского в Киевской области. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, злоумышленник разыскивается.