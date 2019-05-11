Киев, 11 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Окружной административный суд города Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление в суд о блокировке данного закона был подан организацией «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной». Данный закон был принят Верховной радой 25 апреля. Согласно нему, украинский язык становится единственным языком практически во всех сферах жизни на Украине. Украинский язык становится обязательным для органов государственной власти, местного самоуправления, всех учебных и медицинских учреждений, а также сферы обслуживания.

После принятия закона, для вступления в силу его должны подписать спикер Рады и президент Украины. В силу он вступит после официального опубликования. Ранее Порошенко уже заявлял, что подпишет закон как только он к нему попадет.

В итоге суд решил, что заявители не представили ни одного реального доказательства того, что подписание этого закона спикером Парубием будет являться противоправным действием.

Эксперты отмечают, что данный закон направлен прежде всего на вытравливание русского языка из повседневной жизни на Украине.