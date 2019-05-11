Нью-Дели, 11 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Председатель Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) Сатиш Редди заявил о распаде большей части обломков, оставшихся на низкой околоземной орбите после испытания индийского противоспутникового оружия. Об этом сообщает индийский телеканал Republic TV.

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Сатиш Редди сделал соответствующее заявление после выступления с докладом на мероприятии в Институте Оборонных Исследований и Анализа в Нью-Дели. Глава DRDO рассказал, что большинство обломков индийского космического аппарата, образовавшихся после мартовских испытания противоспутникового оружия, рассеялось в течение месяца.

Редди добавил, что оставшиеся обломки распадутся в течение ближайшего времени, не представляя угрозы для каких-либо космических аппаратов.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об успешном испытании противоспутникового оружия 27 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки министерства обороны России Роман Фаттахов рассказал, что часть обломков, образовавшихся в результате испытания индийского противоспутникового оружия, остались на высоте, близкой к орбите Международной космической станции.