Лима, 11 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Доступ туристов к двум храмам и пирамиде города инков Мачу-Пикчу ограничат власти Перу. Об этом 11 мая сообщает агентство AFR со ссылкой на министерство культуры Перу.

Poswiecie Мачу-Пикчу

По данным агентства, ограничения вводятся с 15 мая по 28 мая включительно и касаются Храма Солнца, Храма Кондора и камня Интиватана. Согласно ограничениям, у туристов будет только три часа в день для посещения этих памятников.

Такие меры были приняты из-за необходимости сохранения Мачу-Пикчу, поскольку в трёх названных секторах этого города инков наблюдается износ поверхности камня.

Глава археологического парка Мачу-Пикчу Хосе Бастанте пояснил, что ограничения введены в качестве эксперимента. Если результаты окажутся убедительными, то доступ туристов вновь будет ограничен с 1 июня.

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