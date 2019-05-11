Киев, 11 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность обязательно пересмотрит «одиозные решения» пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 11 мая, заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и Порошенко

«Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — «доживать по-новому», — сказал Данилюк.

Также советник Зеленского отметил, что команда избранного президента активно сотрудничает с общественными организациями, в частности, с Центром противодействия коррупции. После вступления Зеленского в должность планируется перезапустить набор и аттестацию судей.

«Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого», — пояснил Данилюк.

Бывший чиновник заверил, что президент Зеленский обязательно «зачистит власть» от представителей большого бизнеса, в частности от людей олигархов Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

В целом команда нового президента ставит своей целью выработать «цивилизованную политическую культуру».

Также Данилюк назвал приоритеты нового президента Зеленского. Первое — это конечно борьба с коррупцией. Второй — наведение порядка в судебной системе. Кроме того Данилюк заявил, что план Зеленского на первые 100 дней правления уже готов на 95%.