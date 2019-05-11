Кабул, 11 мая, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Как минимум восемь детей погибли при взрыве бомбы в афганской провинции Газни на юго-западе страны. Об этом 11 мая сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на силы безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Взрыв прогремел около 08:00 (06:30 мск) по местному времени в уезде Мукур. Дети наткнулись на взрывное устройство во время игры и случайно привели его в действие.

В результате взрыва погибли восемь детей, ещё двое пострадали. Предполагается, что бомба была заложена членами радикальной террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом отмечается, что никто из членов какой-либо террористической группировки не дал комментариев по поводу произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве фугаса в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. При взрыве погибли четверо детей, ещё пятеро получили ранения.