Сборная Швеции ожидает приезда форварда Ландескога
Братислава, 11 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Мужская хоккейная шведская сборная рассчитывает на приезд на чемпионат мира 2019 года форварда хоккейного клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога, сообщает 11 мая HockeyNews.se.
При этом известно, что сам 26-летний хоккеист ещё не дал определенного ответа на приглашение его в состав национальной сборной.
Отметим, Габриэль Ландеског сыграл в регулярном чемпионате НХЛ прошедшего сезона 76 матчей и набрал в них 75 (34 шайбы + 41 результативная передача) очков с 51 минутой штрафа. В 12 играх плей-офф набрал 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сборная команда Швеции по хоккею, являющаяся действующим чемпионом мира, уступила сборной Чехии в первом матче группового этапа на чемпионате мира.
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