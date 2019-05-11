Москва, 11 мая, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Задержанный 11 мая в аэропорту Оренбурга Boeing 737, выполнявший рейс N4−530, приземлился в аэропорту «Шереметьево» города Москвы. Об этом говорится на онлайн-табло авиакомпании Nordwind Airlines.

Utmagazine.ru Боинг 737

Самолёт вылетел из Оренбурга в 14:34 по местному времени, через два часа 24 минуты после планировавшегося времени. Посадка состоялась в 14:44, разница в сравнении с планом составила два часа и девять минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейс N4−529, выполнявший рейс Москва — Оренбург, совершил жёсткую посадку. После этого борт был задержан.

Добавим, в самой авиакомпании позднее не подтвердили журналистам, что была жёсткая посадка.