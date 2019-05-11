Москва, 11 мая, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Спартак» обыграл с минимальным счетом футболистов «Уфы» в матче молодежного первенства России по футболу.

(сс) flooy Футболист

Встреча прошла на поле №4 «Академии Спартак имени Ф. Черенкова» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче мяча стал защитник молодежного состава «Спартака» Тургай Мохбалиев, который отличился под самый конец первого тайма, а 45-й минуте.

Также на 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления защитника Руслана Литвинова, однако это обстоятельство гостям никак не помогло.

Отметим, по итогам игры «Спартак» укрепил свою вторую позицию в турнирной таблице молодежного чемпионата России по футболу. «Уфа» на тринадцатом месте с 22 очками.