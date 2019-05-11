Астана, 11 мая, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) поможет аграриям Джамбульской и Туркестанской области Казахстана в борьбе с саранчой, сообщили в пресс-службе ФАО.

esa.org Нашествие саранчи

Отмечается, что с 4 мая 2019 года в Казахстане приступил к работе эксперт по контролю за саранчовыми Александр Лачининский. Он оказывает методическую поддержку в проведении защитных мероприятий против вредителей.

Планируется, что благодаря технической помощи ФАО будут найдены оптимальные решения по обследованию территорий, зараженных вредителями. Кроме того, планируется также предотвратить дальнейшее распространение вредителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году министерство сельского хозяйства Казахстана использовала беспилотные летательные аппараты для обработки полей от саранчи. В 2018 году на борьбу с саранчой выделили 1,3 млрд тенге ($3,76 млн по курсу на 23 июля 2018 года).

Читайте также: В Казахстане на борьбу с саранчой направят беспилотники