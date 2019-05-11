Минск, 11 мая, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Белоруссии задержана гражданка Российской Федерации, которая везла в своем автомобиле более 100 килограммов психотропа экстази из Польши. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба таможенных органов Белоруссии.

Цитата из тс Патрик Мэлроуз. реж. Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Под действием наркотиков

38-летняя гражданка Российской Федерации ехала на автомобиле Chrystler 2010 года выпуска по «красному» коридору на таможне, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

Сотрудники таможни тщательно осмотрели автомобиль и в салоне машины, а также в багажнике обнаружили тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка. Из этих тайников были изъяты 100 полимерных упаковок с кристаллическим веществом бежевого цвета весом более 100 килограммов и три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 граммов.

Была проведена химическая экспертиза. Выяснилось, что найденные вещества — это экстази и гашиш.

В белорусской таможне отметили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.

Российская гражданка помещена в следственный изолятор временного содержания.