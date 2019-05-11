Астана, 11 мая, 2019, 14:25 — ИА Регнум. С начала в 2019 года правоохранительные органы Атырауской области Казахстана задержали 49 человек за незаконный оборот наркотиков, передает 11 мая телеканал «Хабар 24».

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Заместитель начальника управления областного департамента полиции Роман Ермуханов заявил, что за незаконное распространение лекарственных средств задержаны шесть жителей региона.

Злоумышленники торговали обезболивающими препаратами и глазными каплями, которые отпускаются в аптеках строго по рецепту.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля полиция Джамбульской области Казахстана задержала владельца автомобиля, в багажнике которого было обнаружено 20 кг марихуаны.

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