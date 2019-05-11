Севилья, Испания, 11 мая, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.

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По данным издания, 24-летний испанец нужен «Барселоне» в качестве второго вратаря, так как являющийся таковым в настоящее время голландец Яспер Силлессен покинет команду летом.

Также сообщается, что сумма трансфера за Лопеса составит 35 млн евро и что о его переходе официально объявят после финала Кубка Испании, который состоится 25 мая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голландский голкипер клуба «Барселона» Яспер Силлессен покинет свой клуб по окончании нынешнего сезона из-за нехватки игрового времени и перейдет в команду «Бенфика» из Лиссабона.