Атырау, Казахстан, 11 мая, 2019, 14:23 — ИА Регнум. В зале спортивного комплекса города Атырау стартовала спартакиада Казахстана по карате, сообщили 11 мая в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

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В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 12 регионов республики. Главный тренер национальной сборной Казахстана Жасталап Санауов отметил, что спартакиада дает возможность каждому участнику показать свой уровень подготовки, который, в свою очередь, позволяет увидеть уровень региональных школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января спортсмены из Казахстана завоевали три бронзовые медали на международном турнире по карате во Франции. Призовые места заняли Дархан Асадилов, Дидар Амирали и Асылбек Муратов.

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