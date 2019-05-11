Камрань, Вьетнам, 11 мая, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 767−300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту был вынужден вернуться в аэропорт вылета во вьетнамском города Камрань по техническим причинам. Об этом 11 мая сообщили журналистам представители авиакомпании-перевозчика.

Richard Snyder Boeing 767−300

Авиаборт вылетел из Камрани в Новокузнецк, но из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о неисправности масляного фильтра, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолёту пришлось в течение четырёх часов вырабатывать топливо, после чего лайнер благополучно приземлился.

В настоящее время самолёт осматривают технические службы. Все пассажиры размещены в отели. Когда будет окончательно определено новое время вылета, туристов привезут в аэропорт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании рейса самолёта, прибывшего из Москвы в Оренбург из-за жёсткой посадки в аэропорту прибытия. Обратный вылет авиаборта задержан на неопределённое время.