Турин, Италия, 11 мая, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Аргентинский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала может перейти в чемпионат немецкой Бундеслиги, сообщает 11 мая Calciomercato.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

По данным издания, 25-летним футболистом заинтересовалась мюнхенская команда «Бавария» и её скауты будут присутствовать на матче 36-го тура серии А итальянского чемпионата между клубами «Ювентус» и «Рома».

Также сообщается, что по итогам этого просмотра представители «Баварии» могут начать переговоры о трансфере игрока сразу на следующий после матча день.

Отметим, в этом сезоне Пауло Дибала сыграл за «Ювентус» в 39 матчах и отметился в них 10 мячами и 6 результативными передачами. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 100 млн евро.