Пекин, 11 мая, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Лидером по количеству зарегистрированных патентов в области мобильной связи пятого поколения (5G) является китайская компания Huawei. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на отчёт аналитической компании IPlytics.

Kārlis Dambrāns Технология 5G

Согласно отчёту IPlytics, к началу мая 2019 года компания Huawei зарегистрировала 1,554 основных патента (standard-essential patent) в сфере 5G. На втором месте оказалась финская компания Nokia (1,427 патентов), на третьем — южнокорейская Samsung (1,316).

Также в пятёрку компаний с наибольшим количеством зарегистрированных патентов вошли южнокорейская LG Electronics (1,274) и китайская ZTE (1,208).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в администрации китайского города Шэньчжэнь рассказали, что к концу года в городе будет развёрнуто 7 тысяч базовых станций 5G.