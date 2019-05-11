Симферополь, 11 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода «Генерал Коцебу», на котором могут находиться полотна знаменитого художника Ивана Айвазовского, приостановлены. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил журналистам руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водолазы

Ранее стало известно, что участники экспедиции «Нептун» обнаружили на затонувшем в 1895 году пароходе у берегов Крыма фрагменты более 10 картин, в том числе кисти, предположительно, Айвазовского. Пароход лежит на дне на глубине 40 метров в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

По словам Дунаева, участники экспедиции обнаружили фрагменты картин, выступающих из-под слоя ила, в трюме затонувшего корабля. По всей видимости, картины закреплены на одной из переборок корабля. Дунаев отметил, что поднять картины на поверхность в том виде, в котором они находятся под водой, вряд ли удастся.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс всегда есть», — сказал он.

Также руководитель экспедиции подчеркнул, что перед подъемом придется провести довольно сложные работы под водой.

«Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин», — пояснил Дунаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, затонувший пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен в 2015 году. Этот пароход был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Пароход принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли. Судно могло перевозить до 500 пассажиров.

Этот пароход 17 ноября 1869 года первым прошел по только что открытому Суэцкому каналу. На нем находилась российская делегация, в составе которой был Айвазовский, которому правительство поручило запечатлеть церемонию открытия канала и само гидротехническое сооружение.

16 апреля 1895 года «Генерал Коцебу» столкнулся с транспортом Черноморского флота «Пендераклия» у мыса Тарханкут и затонул.