Екатеринбург, 11 мая, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге собака напала на трёхлетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.

(сс) freegr Злая собака

Инцидент произошёл вечером 8 мая возле дома по улице Новаторов, 12. Ребёнку были причинены укушенные раны живота.

Сейчас следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга ведут проверку. Предстоит установить очевидцев произошедшего. Также опрашиваются хозяйка собаки и родственники ребёнка.