Вашингтон, 11 мая, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции США представило обвинительное заключение, в котором говорится о причастности гражданина КНР к деятельности хакерской группы, взломавшей базы данных страховой компании Anthem Inc. Обвинение опубликовано на сайте Минюста США.

Colin Хакер

По версии обвинения, хакерская группировка, в состав которой входил 32-летний гражданин Китая Фуджи Ванг, совершила ряд взломов сетей американских предприятий в период с 2014 по 2015 годы. Среди объектов, подвергшихся кибератаке, были базы данных страховой компании Anthem Inc, содержащие сведения о 78 млн человек. Отмечается, что данные, к которым получили доступ хакеры, включали имена, идентификационные номера, даты рождения, номера социального страхования, адреса, номера телефонов, а также информацию о занятости и данные о доходах.

«Обнародованное обвинительное заключение в общих чертах обрисовывает деятельность дерзкой китайской хакерской группировки, совершившей одно из самых серьёзных хищений личных данных», — отметил помощник генерального прокурора США Брайан Бенчковски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года администрация гостиничной сети Marriott International сообщила об утечке данных, которая могла затронуть до 383 млн клиентов.