Чудово, Новгородская область, 11 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Двое человек погибли, один пострадал в результате ДТП в Чудовском районе Новгородской области. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Ilonadenktartig Мотоцикл

Авария произошла в 03:38 по местному времени 11 мая на 3-м километре автодороги Ефремово — Высокое в Чудовском районе Новгородской области. Мотоцикл Motoland съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным, мотоциклом управлял житель города Санкт-Петербурга, подросток 15-ти лет, не имеющий водительских прав. Он допустил столкновение с деревом, не справившись с управлением мотоциклом.

В результате ДТП на месте скончались водитель и пассажир мотоцикла, молодой человек 23-х лет. Второй пассажир, молодой человек 1999 года рождения, был доставлен с травмами в больницу.

Сообщается, что все участники ДТП приехали из города Санкт-Петербурга на дачу. Во время поездки на мотоцикле молодые люди были без защитных шлемов.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в Курской области в результате столкновения легкового автомобиля с деревом.