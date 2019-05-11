Тайбэй, 11 мая, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Тайваньская компания TSMC начала производство однокристальных систем A13, которые станут основными процессорами новых смартфонов Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

(сс) andri333 IPhone

По данным издания, экспериментальные линии по производству A13 были запущены в апреле. В мае тайваньская компания переходит к массовому производству этих чипов. Отмечается, что на базе новых чипов Apple будут выпущены три новых модели iPhone, которые станут преемниками iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Отметим, тайваньская компания TSMC производит мобильные чипы и для iOS, и для Android-стройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале TSMC получила заказ от американской компании Qualcomm на массовое производство мобильных процессоров Snapdragon 855 для Android-смартфонов.