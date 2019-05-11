Киев, 11 мая, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Киевский адвокат Андрей Доманский, который представляет интересы главного редактора новостного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал 192 тыс. 100 гривен (порядка $7 тыс.), которые суд назначил ему в качестве залога. Об этом Доманский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана!» — написал Доманский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти начали преследование самого адвоката Доманского, который представляет интересы Вышинского. Доманского обвинили в незаконной приватизации помещения в Киеве. 8 мая состоялось заседание Печорского районного суда, в ходе которого Доманскому был назначен залог 192 тысяч 100 гривен.

Кроме того, суд запретил Доманскому менять место жительства, общаться с коллегами и некоторыми клиентами, а также обязали являться по первому требованию следователя.

Сам Доманский прямо заявил, что заведенное против него дело — это попытка прокуратуры помешать ему представлять интересы Вышинского и участвовать в других резонансных делах.

После решения суда Доманский написал в соцсетях, что у него денег на залог нет и если он не внесет его до 13 мая, до его посадят в тюрьму. Коллеги и друзья Доманского помогли ему собрать необходимую сумму.