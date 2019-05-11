Душанбе, 11 мая, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана планирует разработать новую стратегию здравоохранения республики на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

В Душанбе состоялось заседание межведомственного координационного совета и технической работы группы по разработке национальной стратегии здравоохранения Таджикистана.

Участники заседания также обсудили реализацию национальной стратегии здравоохранения на период с 2010 по 2020 год. В составлении новой стратегии также принимают участие представители Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, по данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в 2018 году на неформальные платежи врачам жители республики потратили $320 млн.

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