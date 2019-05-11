Киев, 11 мая, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Российская Федерация якобы получила контроль над экономикой Украины. Об этом Марунич заявил в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трубопровод

Марунич напомнил, что с 1 июня Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты Украину только по отдельным разрешениям правительства РФ. Эксперт отметил, что крупные российские нефтяные компании, в частности «Роснефть», как раз сейчас находятся в процессе получения такого разрешения на поставку нефти и нефтепродуктов на Украину. Марунич считает, что установив такие правила, Москва получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику в целом.

«Российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», — сказал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти расширили список российских товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Украины. В ответ российская сторона расширила свои санкции против Украины, в частности, была запрещена свободная поставка нефти и нефтепродуктов российского производства на Украину. Однако поставки могут осуществляться по специальному разрешению правительства России. По всей видимости, такие разрешения будут даны крупным российским нефтяным компаниям.