Фукусима , Япония, 11 мая, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Семеро школьников младших классов получили травмы при падении на них навеса от солнца в префектуре Фукусима на северо-востоке острова Хонсю. Об этом 11 мая сообщает телеканал NHK.

MIKI Yoshihito Скорая помощь. Япония

Происшествие случилось около 13:00 по местному времени в городе Кагамииси, который находится в префектуре Фукусима. Во время спортивных соревнований ветер сорвал тяжёлый навес от солнца, под которым находились дети.

Семеро детей были госпитализированы. По данным полиции, пострадавших было больше, но в основном, люди получили мелкие травмы и получили медпомощь на месте.

Метеорологи отмечают, что на северо-востоке острова Хонсю, где произошёл инцидент, уже несколько дней стоит жаркая погода, температура воздуха достигает 30 градусов по Цельсию. При этом отмечаются отдельные резкие порывы ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 людях, получивших травмы в Москве из-за ветра и грозы. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим.