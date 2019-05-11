Исламабад, 11 мая, 2019, 11:26 — ИА Регнум. 10 мая в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялось первое голосование по предложению увеличить число мест от бывшей Территории племен федерального управления в парламенте.

Usman.pg Парламент. Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, если соответствующая поправка к Конституции страны будет принята, племенные территории будут представлены 12 депутатами вместо шести, присутствующих на данный момент. Кроме того, представительство бывшей Территории племен будет увеличено и в законодательной ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва. Известно, что предложение поддерживает большинство фракций в Национальной Ассамблее.

Напомним, что Территории племен федерального управления — один из самых беспокойных и слаборазвитых регионов Пакистана. В мае 2018 года решением парламента он был включен в состав провинции Хайбер-Пахтунхва.