Исламабад, 11 мая, 2019, 11:21 — ИА Регнум. 10 мая посольство Китая в Пакистане выступило с официальным заявлением относительно предполагаемых случаев торговли пакистанскими гражданами в Поднебесной.

(сс) Hashoo Foundation USA Женщины

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в официальном заявлении китайского посольства значится, что правоохранительные органы страны не нашли подтверждений фактам торговли людьми или органами. Несмотря на это, в посольстве сообщили, что из Пекина в Пакистан направилась группа экспертов, чтобы провести расследование вместе с пакистанскими коллегами. Китай обязался приложить все усилия по наказанию виновных, если факт преступления будет доказан.

Напомним, что недавно пакистанские правоохранительные органы арестовали группу китайских граждан и их предполагаемых пакистанских сообщников, которые, по предположению следствия, занимались продажей пакистанских женщин для проституции в Китае. По мнению пакистанских следователей, опирающихся на показания потерпевших, преступная группа организовывала свадьбы пакистанок с китайцами, после чего насильно вынуждала их заниматься проституцией в Поднебесной.